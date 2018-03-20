Оргкомитет ЧМ-2018 отметил крайне высокую готовность Екатеринбурга к чемпионату мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Степень готовности Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу достаточно высокая, сообщил во вторник журналистам генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время рабочей поездки в уральский город.

"Хотел бы отметить крайне высокую степень готовности города Екатеринбурга. Транспортная и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и выполняют все требования Международной федерации футбола. В целом в Екатеринбурге пройдут интересные матчи, приедут очень яркие команды - Франция, Мексика. В городе прекрасно продаются билеты, и на завершающий этап их останется немного", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).