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РФПЛ ждет от "Амкара" решения о выборе места проведения матчей с "Локомотивом" и "Рубином"

Спорт
21 марта, 17:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

По данным ТАСС, матч 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" и игра 26-го тура с "Рубином" может пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске

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МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ждет от футбольного клуба "Амкар" решения о месте проведения матчей 24-го и 26-го туров чемпионата России не позднее, чем за семь дней до начала игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе лиги.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что матч 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" и игра 26-го тура с "Рубином" может пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске.

"Все матчи чемпионата проводятся в строгом соответствии с регламентом. Клуб - организатор матча обязан за семь календарных дней направить в РФС, РФПЛ, региональную федерацию и клубу-сопернику письмо с указанием времени начала матча, места его проведения, выбранного цвета игровой формы. В случаях неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного, а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона не позднее семи дней до даты проведения очередного домашнего матча. РФПЛ ждет от руководства "Амкара" письмо с указанием места проведения матча 24-го тура чемпионата России", - говорится в заявлении РФПЛ.

"Если организатор матча не уведомил РФПЛ о выборе другого стадиона в указанный срок, то соответствующий домашний матч он обязан провести на стадионе клуба- соперника в установленную календарем чемпионата дату. В случае невозможности проведения матча в дату, установленную календарем на стадионе клуба-соперника, место и время проведения матча определяет РФПЛ в срок не позднее трех дней до установленной календарем даты проведения матча. При этом все расходы, связанные с арендой стадиона, несет клуб - организатор матча", - добавили в пресс-службе.

"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками.

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