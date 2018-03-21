Виллиан: в сборной России играют очень быстрые и техничные футболисты

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболистов сборной Бразилии по футболу ждет сложный матч против российской команды, так как в ней выступают быстрые и техничные игроки. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бразильской сборной и английского "Челси" Виллиан.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".

"Я играл в России, поэтому понимаю несколько слов по-русски и уже знаком с российскими игроками. Это быстрые, техничные футболисты, поэтому нам предстоит сложный матч. Не знаю, кто из российских игроков мог бы усилить сборную Бразилии, ведь у нас достаточно сильных футболистов в стране, но обещаю подумать над этим вопросом. Мы должны показать себя в матче с Россией, ведь это важный этап подготовки к чемпионату мира, но именно этот турнир - наша главная цель", - сказал Виллиан, выступавший за "Анжи" в 2013 году.

Погода, по его мнению, не станет проблемой для сборной Бразилии. "Да, мы привыкли к более теплой погоде, а сейчас в Москве еще много снега, но игроки обеих сборных будут в равных условиях, поэтому это не станет для нас проблемой. Играть на чемпионате мира - мечта всей моей жизни, мы все преданы команде, но решать, кто будет играть в пятницу и на турнире, будет только Тите [главный тренер сборной]", - рассказал игрок.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар пропустит три месяца из-за травмы, полученной в конце февраля травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

"Отсутствие Неймара чувствительно сказывается на нашей команде, но мы сильные и сделаем все возможное для победы. У нас есть Коутиньо, за его игрой всегда приятно наблюдать, а мне есть чему у него поучиться. Что касается новичков сборной, то мы поддерживаем их, ведь только вместе мы сможем достичь нужного результата", - добавил Виллиан.