Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Виллиан: в сборной России играют очень быстрые и техничные футболисты

Спорт
21 марта, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве 23 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виллиан

Виллиан

© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболистов сборной Бразилии по футболу ждет сложный матч против российской команды, так как в ней выступают быстрые и техничные игроки. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бразильской сборной и английского "Челси" Виллиан.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".

"Я играл в России, поэтому понимаю несколько слов по-русски и уже знаком с российскими игроками. Это быстрые, техничные футболисты, поэтому нам предстоит сложный матч. Не знаю, кто из российских игроков мог бы усилить сборную Бразилии, ведь у нас достаточно сильных футболистов в стране, но обещаю подумать над этим вопросом. Мы должны показать себя в матче с Россией, ведь это важный этап подготовки к чемпионату мира, но именно этот турнир - наша главная цель", - сказал Виллиан, выступавший за "Анжи" в 2013 году.

Погода, по его мнению, не станет проблемой для сборной Бразилии. "Да, мы привыкли к более теплой погоде, а сейчас в Москве еще много снега, но игроки обеих сборных будут в равных условиях, поэтому это не станет для нас проблемой. Играть на чемпионате мира - мечта всей моей жизни, мы все преданы команде, но решать, кто будет играть в пятницу и на турнире, будет только Тите [главный тренер сборной]", - рассказал игрок.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар пропустит три месяца из-за травмы, полученной в конце февраля травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

"Отсутствие Неймара чувствительно сказывается на нашей команде, но мы сильные и сделаем все возможное для победы. У нас есть Коутиньо, за его игрой всегда приятно наблюдать, а мне есть чему у него поучиться. Что касается новичков сборной, то мы поддерживаем их, ведь только вместе мы сможем достичь нужного результата", - добавил Виллиан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
5
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
6
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов