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"Трактор" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Спорт
21 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Четвертая встреча серии завершилась победой команды из Челябинска со счетом 4:1

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ТАСС, 21 марта. Челябинский "Трактор" дома победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Трактора" отличились Ник Бэйлен (8-я минута), Рихард Гюнге (21), Александр Шаров (35), Артем Бородкин (52). За "Салават Юлаев" шайбу забросил Теему Хартикайнен (17).

Нападающий челябинского "Трактора" Виталий Кравцов отметился двумя результативными передачами, форвард записал на свой счет 11-е очко в нынешнем плей-офф, превзойдя достижение Алексея Яшина по очкам в одном розыгрыше плей- офф чемпионатов России для игроков младше 19 лет.

В активе Кравцова 11 (6+5) баллов в 9 играх. Яшин в сезоне-1992/93 набрал 10 (7+3) очков в 10 играх. Рекорд принадлежит Максиму Афиногенову - 16 (10+6) баллов в 16 играх плей-офф сезона-1998/99.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет в Уфе 23 марта.

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