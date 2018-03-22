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Силкин: визит допинг-офицеров не скажется на подготовке россиян к игре с бразильцами

Спорт
22 марта, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Товарищеский матч Россия - Бразилия пройдет в пятницу на стадионе "Лужники"

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ТАСС, 22 марта. Визит допинг-офицеров в расположение сборной России по футболу никак не скажется на подготовке команды к товарищескому матчу с бразильцами. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Тренировка россиян в среду началась на "Арене-Химки" примерно на час позже запланированного времени из-за визита допинг-офицера. Инспектор начал процедуру в 6:30 утра и осуществил проверку 10 членов российской команды. В результате вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили тренировку из-за того, что не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.

"Визит допинг-офицеров никак не скажется на подготовке сборной России к матчу с бразильцами, - сказал Силкин. - Это обязательная процедура. С другой стороны, необходимо выяснить, почему на эти процедуры было потрачено столько времени. Но такие вещи необходимы, чтобы с нами больше не было никаких казусов в будущем".

Товарищеский матч Россия - Бразилия пройдет в пятницу в Москве на стадионе "Лужники". Начало в 19:00 мск.

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