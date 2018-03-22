Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

UCI будет проверять велосипеды с помощью мобильных рентгеновских комплексов

Спорт
22 марта, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Таким образом федерация намерена бороться с возможным использованием моторов на соревнованиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 марта. Международный союз велосипедистов (UCI) будет использовать мобильные рентгеновские комплексы для проверки велосипедов на нарушения технического регламента. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу федерации.

Рентгеновские комплексы будут использоваться вместе с магнитными сканирующими и тепловыми рамками. Отмечается, что комплексы безопасны для обслуживающего персонала. Сканирование одного велосипеда занимает не более 5 минут. Комплексы рассчитаны на проверку лидеров, чтобы устранить сомнения в результатах гонок.

"Мы хотим доказать, что моторы не используются в профессиональном велоспорте", - сказал президент UCI Давид Лаппартьен.

Комплекс пройдет тестирование в течение 150 дней и будет проверен во всех дисциплинах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Дождь" приостановил работу с Госдумой в связи с решением по Слуцкому
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
7
МВД возбудило дело по факту хищения экс-депутатом Госдумы 2,5 млрд рублей из банка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов