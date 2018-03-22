Центровой "Шарлотт" Ховард набрал 32 очка и сделал 30 подборов в матче НБА с "Бруклином"

ТАСС, 22 марта. "Шарлотт" обыграл "Бруклин" со счетом 111:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Центровой гостей Дуайт Ховард сделал дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов. Он стал вторым игроком с 1982 года и первым за восемь лет, кому удалось преодолеть рубеж в 30 очков и 30 подборов в одном матче. До этого подобное удавалось Кевину Лаву в ноябре 2010 года в составе "Миннесоты". Кроме того, Ховард установил клубный рекорд по подборам за матч, а также вышел на 16-е место в истории по количеству подборов в карьере.

Ховард стал самым результативным игроком матча. В составе "Бруклина" больше всех очков набрал Д'Анджело Расселл (19).

В турнирной таблице Восточной конференции "Шарлотт" занимает 10-е место, "Бруклин" - 13-е.