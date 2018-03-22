Допинг-пробы с этапа КМ по биатлону в Тюмени будут отправлены в лабораторию в Кёльне

ТАСС, 22 марта. Допинг-пробы, взятые у биатлонистов в ходе проведения заключительного в текущем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени, будут направлены в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Кёльне. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

"Антидопинговое тестирование в Тюмени проводится в соответствии со стандартами WADA, сохранностью допинг-проб будет заниматься немецкая компания PWC под наблюдением медицинского делегата IBU, - говорится в сообщении. - Все образцы, взятые в ходе этапа, будут отправлены в лабораторию в Кёльне".

Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. IBU принял решение оставить соревнования в Тюмени в календаре сезона-2017/18, после чего сборная Чехии, а также команды США, Канады, Украины отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. При этом ряд ведущих биатлонистов, как француз Мартен Фуркад и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, выступил против бойкота соревнований в России.