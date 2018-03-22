Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Допинг-пробы с этапа КМ по биатлону в Тюмени будут отправлены в лабораторию в Кёльне

Спорт
22 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 марта. Допинг-пробы, взятые у биатлонистов в ходе проведения заключительного в текущем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени, будут направлены в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Кёльне. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Смотрите также

Биатлонный сезон завершается этапом Кубка мира в Тюмени

Российский биатлонист Слепов пропустит этап Кубка мира в Тюмени

Бьорндален примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

"Антидопинговое тестирование в Тюмени проводится в соответствии со стандартами WADA, сохранностью допинг-проб будет заниматься немецкая компания PWC под наблюдением медицинского делегата IBU, - говорится в сообщении. - Все образцы, взятые в ходе этапа, будут отправлены в лабораторию в Кёльне".

Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. IBU принял решение оставить соревнования в Тюмени в календаре сезона-2017/18, после чего сборная Чехии, а также команды США, Канады, Украины отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. При этом ряд ведущих биатлонистов, как француз Мартен Фуркад и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, выступил против бойкота соревнований в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
4
Рада дала согласие на арест Савченко
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов