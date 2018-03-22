Биатлонный сезон завершается этапом Кубка мира в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Заключительный этап Кубка мира по биатлону стартует в четверг в Тюмени, этот российский город впервые принимает кубковый этап. Определятся победители в общем зачете и среди мужчин, и среди женщин.

В течение четырех дней в Тюмени пройдут спринт, гонки преследования и масс-старт, где будут разыграны 180 зачетных очков - победитель в каждом личном старте получает по 60 баллов. Лидер в мужском зачете француз Мартен Фуркад на 49 очков опережает норвежца Йоханнеса Бё, тогда как Анастасия Кузьмина из Словакии оторвалась от финки Кайсы Мякяряйнен на 41 очко. Учитывая, что разница между первым и пятым местом в гонке оценивается всего в 20 очков, лауреаты кубкового сезона, скорее всего, определятся лишь в воскресенье, когда пройдут заключительные мужская и женская гонки с масс-старта.

Сборная России в Тюмени на правах хозяев может выступить в расширенном составе. В мужскую команду вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко. В женских гонках выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Услугина. Пащенко, Услугина и Резцова получили дополнительные квоты за счет попадания в топ-10 общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

22 марта в 16:45 мск пройдет мужской спринт, 23 марта в это же время - женский. 24 марта состоятся гонки преследования (15:00 мск - у мужчин, 17:00 - у женщин), воскресный масс-старт запланирован на 15:00 у мужчин и 17:00 - у женщин.

Шипулина подпирает Пайффер

В мужском зачете на титул претендуют лишь Фуркад (996 очков) и Йоханнес Бё (947), которые в нынешнем кубковом сезоне победили в 15 личных гонках. 8 марта в финском Контиолахти единственную в сезоне российскую победу одержал Шипулин - в спринте, лидер сборной России занимает в мужском зачете третье место (627 очков). Вытеснить Шипулина из первой тройки может немец Арнд Пайффер - олимпийский чемпион Пхёнчхана в спринте отстает от пропустившего Игры россиянина на 37 баллов.

В женском турнире в Тюмени ожидается борьба между Кузьминой (727 очков), Мякяряйнен (686) и Дарьей Домрачевой из Белоруссии (641), которой по силам совершить финишный рывок. В мартовских послеолимпийских стартах в Контиолахти и Холменколлене Домрачева одержала две победы, хотя и Кузьмина успешно выступила в Норвегии, победив в спринте и став второй в гонке преследования, что позволило ей выйти в лидеры зачета.

Лучшей среди российских биатлонисток остается Екатерина Юрлова-Перхт, которая занимает 14-е место (430 очков).

Первый кубковый этап в Тюмени

Этап Кубка мира по биатлону возвращается в Россию спустя два года, при этом впервые соревнования такого уровня пройдут в Тюмени. Старты пройдут на стадионе "Жемчужина Сибири", где в 2014 году состоялся чемпионат мира по летнему биатлону, а спустя два года - чемпионат Европы. В 2012-15 годах здесь проходил коммерческий турнир на призы губернатора Тюменской области, куда приезжали многие лидеры мирового биатлона. На стадионе увеличено количество зрительских мест - "Жемчужина Сибири" теперь сможет принять 12,5 тыс. болельщиков.

Биатлонисты сборных Канады, США и Чехии решили пропустить заключительный кубковый этап, как и олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон. Однако большинство лидеров мирового биатлона согласились приехать в Россию, высказавшись против бойкота. Не приедут в Тюмень и биатлонисты из Украины - участвовать в соревнованиях на территории России им было запрещено на государственном уровне.

Женская сборная Украины в розыгрыше Кубка наций занимает четвертое место, она могла претендовать на третью строчку - итальянки находятся всего в 34 очках. При этом на 228 очков от украинок отстают биатлонистки сборной России, которые в случае успешного выступления на домашнем этапе имеют шансы потеснить соперниц. Уверенно лидирует в женском зачете Кубка наций сборная Германии, которая опережает француженок на 305 очков.

Мужская сборная России занимает четвертое место и вряд ли изменит свою позицию - от команды Германии она отстает на 285 очков, опережая итальянцев на 329 очков. Первое место должно остаться за сборной Норвегии, отрыв которой от конкурентов из Франции составляет 413 очков.