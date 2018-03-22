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КХЛ предупредила СКА за несоблюдение положений статьи спортивного регламента

Спорт
22 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Согласно пункту 5 статьи 41 спортивного регламента КХЛ, в заявке команды клуба на отдельно взятый матч чемпионата должны быть указаны официальные лица

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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг

Вице-президент СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение СКА за нарушение статьи спортивного регламента, связанной с появлением на скамейке запасных команды в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина лишних официальных лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. 

Согласно пункту 5 статьи 41 в заявке команды клуба на отдельно взятый матч чемпионата должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая двух медицинских работников клуба), которым разрешено находиться на скамейке запасных игроков во время матча. В четвертом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между петербургским СКА и ярославским "Локомотивом" (4:1) на видео было видно появление на скамейке запасных игроков СКА вице-президента клуба Романа Ротенберга и генерального директора Андрея Точицкого, которые не были внесены в заявку. 

"Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение ХК СКА за несоблюдение положений пункта 5 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ", - сообщили в пресс-службе.

Пятый матч в серии СКА и "Локомотива" пройдет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск. Счет в серии 3-1 в пользу петербургской команды.

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