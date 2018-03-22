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Эксперт: Тарасова и Морозов, катаясь последними на ЧМ, имеют возможности для маневров

Спорт
22 марта, 15:00 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Олег Васильев отметил, что в сильнейшей разминке выступят сразу две российские пары

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Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым предстоит выступить последними в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира в Милане, будут иметь дополнительные возможности для маневра. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Олег Васильев.

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По итогам короткой программы на чемпионате мира лидируют победители Игр в Пхёнчхане Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (82,98, личный рекорд), Тарасова и Морозов получили за прокат 81,29 балла. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,32). Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (74,38) стали четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов (71,62) - седьмыми.

"После короткой программы отрыв у лидеров от наших ребят минимален, и я думаю, что российской паре "атаковать из-за спины" будет проще, чем нести бремя лидерства. Плюс им выступать последними, а значит позиция более выигрышная в плане тактики и маневра, и, в зависимости от проката немцев, можно решать - вставлять или нет четверную подкрутку. Немцам же надо будет кататься по максимуму и без ошибок, чтобы у Бруно был шанс на первое золото чемпионата мира в карьере", - сказал Васильев.

Специалист отметил, что в сильнейшей разминке выступят сразу две российские пары. "Радует, в сильнейшей разминке выступают сразу две российские пары - Тарасова и Морозов, а также Забияко и Энберт, которые поборются за бронзу с французами. Если соперники откатаются чисто, шансов у них - как политических, так и остальных больше, но все будет зависеть от того, кто будет больше волноваться в борьбе за медаль", - считает Васильев.

"В короткой программе все катались немного зажато по сравнению с Олимпиадой в Пхёнчхане, и я предполагаю, что сказалась эмоциональная усталость, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Но очень приятно отметить, что уровень парного катания очень вырос за последние восемь лет - первое от 16-го места разделяет чуть больше десяти баллов. Возникает вопрос к Международному союзу конькобежцев - не пора ли в произвольную программу пускать не 16, а уже 20 пар?"

Произвольные программы пары представят 22 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.

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