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Фигуристы Тарасова и Морозов после Олимпиады не делали перерыв на отдых из-за ЧМ

Спорт
22 марта, 1:19 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 22, марта. /ТАСС

Россияне на Играх в Пхёнчхане в феврале завоевали серебро в командном турнире и стали четвертыми в соревновании спортивных пар

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Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхёнчхане фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не стали делать перерыв на отдых после Игр, чтобы как следует подготовиться к чемпионату мира в Милане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката короткой программы на мировом первенстве, по итогам которой заняли второе место.

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Лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Тарасова и Морозов завершили выступления на Олимпиаде 15 февраля, заняв четвертое место.

"После Олимпиады мы не отдыхали - времени до чемпионата мира оставалось совсем не много, и перерыв делать было бы неправильно. Если сравнивать эти два старта, эмоционально нам здесь, в Милане, легче, но физически сложнее - все-таки крайний старт в этом сезоне, - рассказала Тарасова. - В целом мы сегодня довольны, короткая получилась хорошо, все выполнили, оценки соответствующие, хотя на Играх они были повыше. Сейчас немного отдохнем и как следует настроимся на произвольный прокат".

Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют 22 марта.

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