Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый мотор будет использован на трех грузовиках "КамАЗ-мастер" на ралли "Шелковый путь"

Спорт
22 марта, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ралли пройдет с 15 по 29 июля по территории Китая, стран Центральной Азии и России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 марта. "КамАЗ-мастер" будет использовать новый мотор на трех грузовиках на ралли "Шелковый путь". Об этом сообщил пилот команды Айрат Мардеев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Изменения в регламент вступят в 2019 году - появится ограничение объема, которое составит 13 литров, а нынешние наши двигатели имеют объем 16,3, - сказал Мардеев. - Сотников (пилот "Камаз-мастер" - прим. ТАСС) проехал на новом моторе последний "Дакар" как тест-пилот. Очень важно было его опробовать в разных условиях - высокогорье, жара, пески. Мотор себя показал хорошо, выдержал всю гонку, и у нас есть интересные наработки".

"Да, была у Димы поломка турбины, но это уже не сам мотор. На нем нужно по-другому ехать. Он более оборотистый, и надо держать высокие обороты постоянно. В команде уже заложены три автомобиля с новым мотором, и они поедут на ралли "Шелковый путь", - добавил гонщик.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 15 по 29 июля по территории Китая, стран Центральной Азии и России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов