Новый мотор будет использован на трех грузовиках "КамАЗ-мастер" на ралли "Шелковый путь"

ТАСС, 22 марта. "КамАЗ-мастер" будет использовать новый мотор на трех грузовиках на ралли "Шелковый путь". Об этом сообщил пилот команды Айрат Мардеев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Изменения в регламент вступят в 2019 году - появится ограничение объема, которое составит 13 литров, а нынешние наши двигатели имеют объем 16,3, - сказал Мардеев. - Сотников (пилот "Камаз-мастер" - прим. ТАСС) проехал на новом моторе последний "Дакар" как тест-пилот. Очень важно было его опробовать в разных условиях - высокогорье, жара, пески. Мотор себя показал хорошо, выдержал всю гонку, и у нас есть интересные наработки".

"Да, была у Димы поломка турбины, но это уже не сам мотор. На нем нужно по-другому ехать. Он более оборотистый, и надо держать высокие обороты постоянно. В команде уже заложены три автомобиля с новым мотором, и они поедут на ралли "Шелковый путь", - добавил гонщик.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 15 по 29 июля по территории Китая, стран Центральной Азии и России.