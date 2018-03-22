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Наер победил Вокатуро в шестом туре чемпионата Европы по шахматам

Спорт
22 марта, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Израильтянин Тамир Набати сыграл вничью с голландцем Бенжамином Боком, поляк Радослав Войташек белыми победил хорвата Ивана Сарича, россиянин Эрнесто Инаркиев белыми - Евгения Романова

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ТАСС, 22 марта. Россиянин Евгений Наер черными фигурами обыграл итальянца Даниэля Вокатуро в партии шестого тура чемпионата Европы по шахматам в грузинском Батуми.

Израильтянин Тамир Набати сыграл вничью с голландцем Бенжамином Боком, поляк Радослав Войташек белыми победил хорвата Ивана Сарича, россиянин Эрнесто Инаркиев белыми - Евгения Романова.

Лидируют в турнирной таблице Набати, Бок, англичанин Гавейн Джонс, Инаркиев, Войташек, Наер, россиянин Санан Сюгиров.

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

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