Наер победил Вокатуро в шестом туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС, 22 марта. Россиянин Евгений Наер черными фигурами обыграл итальянца Даниэля Вокатуро в партии шестого тура чемпионата Европы по шахматам в грузинском Батуми.

Израильтянин Тамир Набати сыграл вничью с голландцем Бенжамином Боком, поляк Радослав Войташек белыми победил хорвата Ивана Сарича, россиянин Эрнесто Инаркиев белыми - Евгения Романова.

Лидируют в турнирной таблице Набати, Бок, англичанин Гавейн Джонс, Инаркиев, Войташек, Наер, россиянин Санан Сюгиров.

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.