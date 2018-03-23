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Определились первые победители Всероссийских соревнований для паралимпийцев

Спорт
23 марта, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В первый день были разыграны медали в лыжных гонках, а также состоялись матчи по следж-хоккею

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Завершился первый день Всероссийских соревнований для спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.

В четверг паралимпийцы разыграли медали в лыжных гонках во всех функциональных классах. Победителем соревнований в классе "сидя" на дистанции 15 км стал Иван Голубков, на втором месте расположился Александр Давидович, третьим стал Роман Петушков. В классе "стоя" золотую медаль завоевал Александр Проньков, вторым финишировал Владимир Кононов, третье место занял Рушан Миннегулов. Среди слабовидящих спортсменов первенствовал Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий - Олег Колодейчук), серебряную медаль завоевал Александр Артемов (Илья Черепанов), третьим стал Олег Пономарев (Андрей Романов).

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Также в среду состоялись игры первого круга соревнований по следж-хоккею. Команда Удмуртии обыграла команду "Башкирские пираты" со счетом 10:0. Подмосковный "Феникс" выиграл у сборной Санкт-Петербурга - 10:1. Сборная Москвы в овертайме обыграла команду "Ястребы" из Оренбургской области со счетом 3:2.

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля "Пересвет" в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.

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