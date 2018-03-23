РФПЛ получила письмо от "Амкара" о переносе матча с "Локомотивом" в Москву

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) получила уведомление от пермского "Амкара" о переносе домашнего матча чемпионата страны против столичного "Локомотива" в Москву. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Ранее РФПЛ запретила пермскому клубу проводить игры на своем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. В четверг "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву. Игра пройдет 31 марта.

"Мне доложили вчера, что поступило письмо, хотя у них еще по срокам был день. Сейчас еду в лигу работать по этим вопросам, посмотрю, чем мотивировано это решение", - сказал Прядкин.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что матч с "Локомотивом" и игра 26-го тура с "Рубином" (14 апреля) могут пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске. В пресс-службе РФПЛ заявили, что "Амкар" обязан уведомить лигу о месте проведения игры не позднее семи дней до начала матча.

Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям - прим. ТАСС), матч проводится на стадионе, заявленным клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что "Уфа" готова предоставить "Амкару" свою арену для проведения матчей РФПЛ в случае согласия регионального МВД.