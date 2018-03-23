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Болельщики матча Россия - Бразилия получат бейджи со схемой выхода со стадиона "Лужники"

Спорт
23 марта, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Бейджи помогут зрителям быстрее покинуть территорию спортивного комплекса и выбрать самый удобный способ добраться до дома

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ТАСС, 23 марта. Болельщикам, которые придут на товарищеский футбольный матч между сборными России и Бразилии, раздадут специальные бейджи со схемой выхода со стадиона "Лужники" и информацией о ближайших остановках транспорта. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента спорта и туризма города Москвы.

Бейджи помогут зрителям быстрее покинуть территорию спортивного комплекса и выбрать самый удобный способ добраться до дома. Для каждого сектора бейдж будет уникальным, их будут раздавать болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб.

Также в непосредственной близости от выходов из метро и на пересечении основных улиц будут установлены 19 информационных стел высотой 4 метра, на которых будут размещены сведения о направлении движения к ближайшим станциям метро, главным улицам, а также к кассам, камерам хранения, павильонам, въездам и другой инфраструктуре спортивного комплекса "Лужники".

Болельщики смогут прибыть на матч со станций метро "Спортивная", "Воробьевы горы" и "Фрунзенская", а также со станции "Лужники" Московского центрального кольца. Проезд автотранспорта на территорию стадиона будет осуществляться через въездные группы 1-5 на Новодевичьей набережной, улице Лужники, на въезде на Аллею Славы, под эстакадой Комсомольского проспекта и на Лужнецкой набережной у СК "Дружба".

"Лужники" 11 ноября приняли первый после реконструкции арены матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). На игре присутствовало 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона, некоторые болельщики, располагавшиеся на верхних трибунах, на могли выйти с арены в течение 40 минут, а по пути к ближайшей станции метро образовалась толчея.

Встреча между командами России и Бразилии пройдет в пятницу, матч начнется в 19:00 мск.

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