Конькобежец Юсков доволен, что смог выступить в полную силу на Всероссийских соревнованиях

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков удовлетворен тем, что смог включиться на полную на дистанции 1500 м в рамках Всероссийских соревнований для не допущенных к Олимпиаде-2018 спортсменов. Об этом он заявил журналистам.

На соревнованиях в Коломне Юсков одержал победу на дистанции 1500 м с результатом 1 минута 45,13 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (1.47,30), третьим финишировал Сергей Грязцов (1.47,76).

"У меня не было выбора, бежать или не бежать, я знал про этот старт еще больше месяца назад. С января по начало марта я не участвовал в соревнованиях, поэтому было даже приятно. Когда это Кубок мира или чемпионат мира, там работа идет на каждом метре. Сегодня я хотел стабильнее пройти вторую часть дистанции, на первом круге я не смог показать ожесточенную работу не потому, что я не хотел, а потому, что не пошло", - заявил Юсков.

"После первого круга я включился целиком и полностью. Очень доволен третьим кругом, который пробежал за 27,80 секунды, это хорошее время, в этом году у меня еще так не получалось. В целом доволен победой", - добавил он.

По словам 28-летнего спортсмена, он намерен протестировать новые коньки с некоторыми секретными технологиями. "В понедельник мы устраиваем в "Крылатском" мастер-класс для детей, постараюсь им что-то рассказать, может быть, даже кого-то смотивировать. Также я хочу попробовать новые коньки с некоторыми секретными технологиями, которые мы хотим внедрить. Недельку попробую их, а 31 марта улетаю на отдых", - заключил Юсков.

В соревнованиях в Коломне принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх в Южной Корее под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета. Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн рублей до 4 млн рублей, соревнования завершатся 25 марта.