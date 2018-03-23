Английская премьер-лига протестирует систему видеопомощи арбитрам в центральных матчах

ТАСС, 23 марта. Английская премьер-лига планирует использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в центральных матчах национального чемпионата по футболу будущего сезона с целью введения ее в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Об этом сообщает британская газета Times.

Таким образом, по данным издания, введение VAR отложено еще на год с учетом мнения большинства клубов премьер-лиги. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 13 апреля на встрече представителей, держателей акций всех 20 команд. Для принятия нововведения необходима поддержка представителей 14 клубов.

Против VAR выступают "Кристал Пэлас", "Сток Сити", "Хаддерсфилд Таун". Несколько команд, в том числе "Суонси Сити", хотят и поддерживают принятие системы видеопомощи арбитрам, но считают, что торопиться с этим не следует. В соответствии с предложением, которое будет обсуждаться в будущем месяце официальным советом судей профессиональных матчей, предполагается назначать на каждый матч с участием ведущих команд помощника судьи по видео. Эти помощники смогут кратко информировать рефери о ситуациях, в которых понадобилось использование VAR, однако их мнение по поводу спорных моментов спрашивать не будут.

"Основная цель эксперимента - уточнить протоколы использования такой системы и повысить скорость принятия решений, а также предоставить большему числу специалистов возможность использовать опыт применения технологии", - уточняет издание. До настоящего времени система видеопомощи арбитрам использовалась в ограниченном количестве матчей Кубка Англии, а также в некоторых товарищеских встречах.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.