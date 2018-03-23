Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Амкара" Белоруков заявил, что в команде никто не понимает запрет играть в Перми

Спорт
23 марта, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить матчи на стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Белоруков (справа)

Дмитрий Белоруков (справа)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Центральный защитник пермского футбольного клуба "Амкар" Дмитрий Белоруков заявил, что в команде ни один футболист не понимает причину запрета игры на стадионе "Звезда" в Перми. Слова спортсмена приводит пресс-служба клуба.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить матчи на стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". В четверг "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву, однако, РФПЛ еще не приняла окончательное решение.

"Поле хорошее, мне кажется, - высказал свое мнение Белоруков. - Не понимаю, какими критериями руководствовались те, кто запретил на нем играть. От футболистов, во всяком случае, я никаких жалоб и нареканий не слышал. В том числе и от соперников".

"Есть жалобы на искусственные поля вообще - некоторым не нравится само это понятие. Да все бы хотели играть на зеленой траве, что тут говорить, но ясно же, что в нашем климатическом поясе это невозможно. Никакой разницы между полем в Перми и полем в Уфе, куда был перенесен матч 22-го тура против тульского "Арсенала" (0:2), вообще нет", - отметил защитник.

Также он ответил на вопрос о том, как в команде отнеслись к переносу матча против "Локомотива" в Москву. "С одной стороны, мы - люди подневольные, скажут - хоть в космос полетим. Но это - нехорошая ситуация. Прежде всего - для наших болельщиков, для которых мы и должны играть", - добавил Белоруков.

Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям - прим. ТАСС), матч проводится на стадионе, заявленным клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что "Уфа" готова предоставить "Амкару" свою арену для проведения матчей РФПЛ в случае согласия регионального МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт на юге Франции. Онлайн
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава миссии ЕС в России вернется в Брюссель уже в выходные
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама