Футболист "Амкара" Белоруков заявил, что в команде никто не понимает запрет играть в Перми

ТАСС, 23 марта. Центральный защитник пермского футбольного клуба "Амкар" Дмитрий Белоруков заявил, что в команде ни один футболист не понимает причину запрета игры на стадионе "Звезда" в Перми. Слова спортсмена приводит пресс-служба клуба.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить матчи на стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". В четверг "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву, однако, РФПЛ еще не приняла окончательное решение.

"Поле хорошее, мне кажется, - высказал свое мнение Белоруков. - Не понимаю, какими критериями руководствовались те, кто запретил на нем играть. От футболистов, во всяком случае, я никаких жалоб и нареканий не слышал. В том числе и от соперников".

"Есть жалобы на искусственные поля вообще - некоторым не нравится само это понятие. Да все бы хотели играть на зеленой траве, что тут говорить, но ясно же, что в нашем климатическом поясе это невозможно. Никакой разницы между полем в Перми и полем в Уфе, куда был перенесен матч 22-го тура против тульского "Арсенала" (0:2), вообще нет", - отметил защитник.

Также он ответил на вопрос о том, как в команде отнеслись к переносу матча против "Локомотива" в Москву. "С одной стороны, мы - люди подневольные, скажут - хоть в космос полетим. Но это - нехорошая ситуация. Прежде всего - для наших болельщиков, для которых мы и должны играть", - добавил Белоруков.

Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям - прим. ТАСС), матч проводится на стадионе, заявленным клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил ТАСС, что "Уфа" готова предоставить "Амкару" свою арену для проведения матчей РФПЛ в случае согласия регионального МВД.