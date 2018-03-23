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Матч чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Амкаром" начнется в 14:00 мск

Спорт
23 марта, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча состоится 31 марта

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Российская футбольная премьер- лига определила время начала матча 24-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и пермским "Амкаром", проведение которого перенесено в Москву на "РЖД-Арену". Об этом сообщает пресс-служба пермской команды.

Встреча пройдет 31 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить матчи на стадионе "Звезда" в Перми из-за плохого состояния искусственного газона. В четверг "Амкар" объявил о переносе матча против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву, однако, РФПЛ еще не объявила об этом решении.

Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям - прим. ТАСС), матч проводится на стадионе, заявленным клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ранее сообщил ТАСС, что "Амкар" не обращался по поводу переноса матча с "Локомотивом" в Уфу.

"Локомотив" лидирует в таблице чемпионата России после 22 туров, набрав 49 очков. "Амкар" занимает 15-е место, в активе команды 22 очка.

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