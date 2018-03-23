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Шестаков: не все олимпийские виды спорта вызывают столько интереса, как самбо

Спорт
23 марта, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Глава FIAS отметил, что уровень соревнований растет на глазах

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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Масштаб и уровень соревнований по самбо стабильно возрастает. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков на церемонии открытия "Мемориала Харлампиева" в Москве.

"Уровень растет на глазах, в том числе и у "Мемориала Харлампиева". Мы видим очень яркую, зрелищную борьбу, расширяется география стран-участниц. Все это нравится и любителям самбо, и обычным зрителям. Самбо - самодостаточный вид спорта, не каждая олимпийская дисциплина приковывает такое интерес", - сказал Шестаков.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, президент FIAS отметил, что очень важны призовые места самбистов из Индии и Марокко на "Мемориале Харлампиева". "Конечно, могут выстрелить еще многие, у Индии это вообще первая медаль. Сильная команда и у Камеруна, [сборная] Венесуэлы на хорошем уровне", - подчеркнул Шестаков.

Кубок мира "Мемориал Харлампиева" проходит в Москве 23 и 24 марта. Местом проведения "Мемориала Харлампиева" стал центр спорта и образования "Самбо-70".

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