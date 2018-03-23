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Кутепов: российские футболисты потратили много сил в первом тайме матча с бразильцами

Спорт
23 марта, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Россияне проиграли бразильцам со счетом 0:3, первый тайм завершился безголевой ничьей

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Игроки сборной Бразилии Габриэл Жезус и сборной России Илья Кутепов (справа)

Игроки сборной Бразилии Габриэл Жезус и сборной России Илья Кутепов (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России потратили много сил в первом тайме товарищеского матча с командой Бразилии. Об этом рассказал в эфире канала "Матч Футбол 1" защитник Илья Кутепов.

Россияне проиграли бразильцам со счетом 0:3, первый тайм завершился безголевой ничьей.

"В первом тайме мы набегались, потратили много сил. Безусловно, отмечу фантастическую поддержку болельщиков в "Лужниках", - сказал Кутепов.

Матч Россия - Бразилия стал вторым для стадиона "Лужники", который был реконструирован к чемпионату мира 2018 года. Первый поединок был сыгран в ноябре, когда российские футболисты встречались с аргентинцами (0:1).

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