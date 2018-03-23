Вице-президент "Монако" Васильев опроверг слухи о продаже футбольного клуба

ТАСС, 23 марта. Вице-президент "Монако" Вадим Васильев опроверг информацию о продаже футбольного клуба российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым. Заявление Васильева опубликовано на официальном сайте клуба.

"По поводу слухов о футбольном клубе "Монако", появившихся в СМИ в последние дни, клуб заявляет, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже ФК "Монако", ни о покупке ФК "Милан", - говорится в заявлении. - Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает проект в течение 7 лет. "Монако" напоминает, что клуб был последним во второй лиге в 2011 году, а сегодня - действующий чемпион Франции. Цель настоящего и будущего неизменно связана с молодыми талантливыми игроками, развитием современной инфраструктуры, а также со стремлением завоевывать новые награды".

"Факты важнее слухов. Клуб сегодня нацелен на финал Кубка лиги и борьбу за квалификацию в Лигу чемпионов", - также говорится в тексте.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Рыболовлев намерен продать контрольный пакет акций "Монако" ради покупки "Милана". "Монако" занимает второе место в чемпионате Франции, "Милан" - шестое в чемпионате Италии.