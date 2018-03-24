Канадская фигуристка Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова - пятая

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд выиграла чемпионат мира в Милане.

Осмонд по сумме короткой и произвольной программ получила 223,23 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигути (210,90), третье - ее соотечественница Сатоко Мияхара (210,08). Лидировавшая после короткой программы итальянка Каролина Костнер заняла четвертое место (208,88).

Россиянка Алина Загитова, трижды упав во время произвольной программы, стала пятой (207,72). Россиянка упала при исполнении первого прыжка в программе - тройного лутца, затем она не удержалась на ногах при приземлении после тройного тулупа, который был сделан в каскаде с чистым двойным акселем. Третий раз Загитова упала с тройного риттбергера, который исполнялся в каскаде с тройным лутцем. Мария Сотскова заняла восьмое место (196,61), Станислава Константинова - 19-е (153,03).

Чемпионат мира в Милане стал для 15-летней Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх.

22-летняя Осмонд впервые стала чемпионкой мира, в 2017 году она завоевала серебро. На Олимпийских играх 2014 года Осмонд стала серебряным призером в командных соревнованиях, в 2018 году - олимпийской чемпионкой в команде и бронзовым призером в личных соревнованиях. Канадские фигуристки не завоевывали золото чемпионатов мира с 1973 года, когда мировое первенство выиграла Карен Магнуссен.

Российские фигуристки впервые с 2013 года не смогли завоевать медали мирового первенства. Евгения Медведева, которая является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Игр в Пхёнчхане, не принимала участия в чемпионате мира, чтобы ограничить высокие нагрузки на стопу, которую она травмировала в начале сезона.