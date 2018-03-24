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Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по керлингу

Спорт
24 марта, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В стыковом матче за выход в полуфинал россиянки сыграют с командой Чехии

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Виктория Моисеева

Виктория Моисеева

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ТАСС, 24 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 10:5 обыграла команду Дании в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира. Мировое первенство проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва.

На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных. По итогам однокругового турнира в полуфинал напрямую вышли команды Канады и Швеции (первое и второе место). Сборная России заняла четвертое место и сыграет дополнительный матч за выход в полуфинал с командой Чехии, занявшей пятую позицию. В другом матче за выход в 1/2 финала встретятся сборные Южной Кореи (третье место) и США (шестое).

Стыковые матчи и полуфиналы пройдут 24 марта, встреча за третье место и финал - 25 марта.

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