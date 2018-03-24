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Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко забросил шайбу в первом матче после травмы

Спорт
24 марта, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Команда российского нападающего обыграла "Ванкувер" со счетом 4:1

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 24 марта. "Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Патрик Берглунд (1-я и 25-я минуты), Владимир Тарасенко (41), Дмитрий Яшкин (58). У гостей шайбу забросил Сэм Ганье (35).

Тарасенко 17 марта получил повреждение верхней части тела, из-за чего был вынужден пропустить два матча регулярного чемпионата. В матче с "Ванкувером" он нанес три броска за 17 минут 38 секунд на льду и был назван второй звездой встречи. На счету Тарасенко 59 (28+31) очков в 72 матчах сезона.

В таблице Западной конференции "Сент-Луис" занимает девятое место (87 очков), "Ванкувер" - 15-е (61).

В других матчах "Монреаль" в гостях обыграл "Баффало" - 3:0, "Питтсбург" дома в овертайме уступил "Нью-Джерси" - 3:4, "Виннипег" на своем льду победил в овертайме "Анахайм" - 3:2. "Бостон" в гостях обыграл "Даллас" (3:2), забросив победную шайбу за 12 секунд до финальной сирены.

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