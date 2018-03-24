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Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ

Спорт
24 марта, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Даниил Глейхенгауз принес извинения болельщикам за неудачный прокат спортсменки

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказал, что спортсменка не справилась с произвольным прокатом на чемпионате мира по причине высокого психологического давления. Слова Глейхенгауза приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе. Победила канадка Кэйтлин Осмонд.

"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней", - прокомментировал хореограф.

Чемпионат мира стал для Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх.

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