Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ

ТАСС, 24 марта. Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказал, что спортсменка не справилась с произвольным прокатом на чемпионате мира по причине высокого психологического давления. Слова Глейхенгауза приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе. Победила канадка Кэйтлин Осмонд.

"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней", - прокомментировал хореограф.

Чемпионат мира стал для Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх.