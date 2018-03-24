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Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 запустили в Новосибирске

Спорт
24 марта, 11:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, марта. /ТАСС

По словам руководителя регионального департамента физической культуры и спорта Сергея Ахапова, в Новосибирске очень много футбольных болельщиков, которые ждут матчей турнира

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НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу 2018 года, который летом этого года пройдет в России, запущены в Новосибирске. Как сказал на торжественной церемонии руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов, чемпионат мира ждут многие болельщики Новосибирска, поэтому установка часов в самом центре города имеет для них особое значение.

"Новосибирск живет спортом, в Новосибирске спорт любят, ценят и разбираются в нем. В Новосибирской области большое количество футбольных болельщиков, для которых домашний чемпионат мира по футболу - это такой же большой праздник, как и для жителей городов - организаторов. Мы рады, что у нас теперь есть такой символ чемпионата", - сказал Ахапов.

Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 оснащены цифровым таймером с календарем и судейской табличкой, в корпус встроен Wi-Fi-роутер и фотокамера. Первые такие часы были запущены в 2015 году в Москве организационным комитетом "Россия-2018", также их поставили в других городах - организаторах ЧМ-2018. В Новосибирске подобная акция проходит не в первый раз, в 2013 году на центральной площади города (площадь Ленина) заработали символические часы, отсчитывающие обратное время до начала Олимпийских игр в Сочи.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Новосибирске во время проведения чемпионата будут организованы фан-зоны.

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