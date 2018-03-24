Боксер Альварес временно дисквалифицирован из-за положительного результата допинг-проб

ТАСС, 24 марта. Мексиканский боксер Сауль Альварес временно дисквалифицирован спортивной комиссией штата Невада за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.

Окончательное решение о возможности проведения поединка между Альваресом и Головкиным будет принято специальной комиссией 10 апреля. Первый бой между боксерами прошел 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом. Повторный поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая также в Лас-Вегасе.