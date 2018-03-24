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Профсоюз считает, что новое руководство ФК "Рубин" не допустит проблем с выплатой зарплат

Спорт
24 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Глава профсоюза Александр Зотов выразил мнение, что футболистам казанской команды не стоит беспокоиться по правовым вопросам в связи с реорганизацией клуба

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Футболисты "Рубина"

Футболисты "Рубина"

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Новое руководство казанского "Рубина" предпринимает все усилия, чтобы рассчитаться со старыми долгами клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

В течение марта "Рубин" завершил процедуру реорганизации формы собственности, 16 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО "ФК "Рубин" признано полным спортивным правопреемником МАУ "ФК "Рубин", к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

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"У "Рубина" периодически возникают задолженности, ребята обращаются, а сейчас в плане смены юридического лица просто отслеживаем, чтобы все договоры были заключены как минимум на тех же условиях, что и были, - прокомментировал ситуацию вокруг клуба Зотов. - Смена ведь только произошла, но вот один из футболистов (Ильзат Ахметов - прим. ТАСС) отказался подписывать контракт. Хотя это все [смена формы собственности] делается, как я понимаю, для того, чтобы обеспечить клуб финансированием и как раз погасить старые долги, от которых никто в клубе не отказывается. Я надеюсь, что ситуация там станет более здоровой в ближайшее время".

Глава профсоюза выразил мнение, что футболистам "Рубина" не стоит беспокоиться по правовым вопросам в связи с реорганизацией клуба. "Никаких новых поводов для обращения футболистов нет, та ситуация, которая произошла, не означает отказ от прошлых обязательств, это спортивная правопреемственность. Никто бы клубу не дал вытворять какие- либо махинации, наш профсоюз уже давно принял поправки в регламент, поэтому я надеюсь, что ситуация реально улучшится, а ребятам выплатят все, что обещали. Надеюсь, что впредь там не будут заниматься беспредельными тратами, тем более сейчас одним из новых учредителей клуба стал и Курбан Бекиевич (Бердыев, главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС), и они не должны допустить проблем", - подчеркнул собеседник агентства.

По ходу зимнего трансферного окна "Рубин" расстался сразу с несколькими футболистами, в том числе иностранцами, чтобы уменьшить финансовые расходы. В текущем розыгрыше чемпионата России клуб идет на девятом месте, набрав 27 очков в 23 играх.

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