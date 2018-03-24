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Бессеберг: биатлонный стадион в Тюмени является одним из лучшим в мире

Спорт
24 марта, 16:51 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 24, марта. /ТАСС

Тюмень впервые принимает этап Кубка мира, который проходит с 22 по 25 марта

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг

© Martin Rose/Bongarts/Getty Images

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Тюменский биатлонный стадион "Жемчужина Сибири", который принимает заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира, является одним из лучших в мире. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

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Тюмень впервые принимает этап Кубка мира, который проходит с 22 по 25 марта.

"Я бы хотел поздравить губернатора и оргкомитет за великолепную организацию этапа, все было подготовлено на сто процентов, начиная с чартера из Осло и до старта женской гонки преследования. Мы находимся на замечательном стадионе "Жемчужина Сибири", и это действительно жемчужина. Нет сомнений, что эта арена входит в число лучших биатлонных стадионов в мире", - сказал Бессеберг.

"Мы все чувствуем великолепную атмосферу как на стадионе, так и за его пределами. Все болельщики поддерживают спортсменов, независимо от того, из какой они страны. Атмосфера просто великолепная", - добавил он.

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