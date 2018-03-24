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Бабиков: биатлонисты должны быть услышаны при выборе новых тренеров сборной России

Спорт
24 марта, 16:32 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 24, марта. /ТАСС

Спортсмен надеется, что мнение спросят хотя бы у лидеров команды

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Антон Бабиков

Антон Бабиков

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Мнение ведущих российских биатлонистов должно быть услышано при определении тренерского штаба сборной страны на следующий сезон. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира прошлого года в эстафете Антон Бабиков.

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Бабиков в субботу стал 24-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени, который является заключительным в сезоне.

"Я надеюсь, что это самый сложный сезон в моей спортивной карьере. Он неоднозначный и насыщенный. Главное, справиться со всем этим психологически. Думаю, вся наша команда извлекла огромный урок, и мы станем гораздо сильнее", - сказал Бабиков.

"Надо дождаться того, кто станет тренером в следующем году, узнать, какая у него будет тактика. Верю, что он будет прислушиваться к задумкам спортсменов, вместе с которыми мы сможем прийти к единому решению", - добавил он.

Спортсмен надеется, что мнение спросят хотя бы у лидеров команды. "Пусть даже их мнение учитываться не будет. К ним стоит прислушаться, хотя сейчас у меня даже нет понимания, кто может быть тренером в следующем сезоне. Мы всегда будем работать, хоть с тренером, хоть без", - заметил он.

Вместе с тем биатлонист не намерен переходить на индивидуальную подготовку. Напротив, он считает, что разобщенность в тренировочном процессе помешала российским биатлонистам в нынешнем сезоне.

"Я даже не рассматривал вариант с индивидуальной подготовкой. Мы должны работать одной командой, потому что в этом году было много отдельных групп, отдельных сборов. Все это нам немного мешало. Если мы начнем сезон с очередной раздробленности, это нам не пойдет на пользу", - отметил он.

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