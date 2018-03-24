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Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования

Спорт
24 марта, 15:44 дата обновления: 24 марта, 15:54 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 24, марта. /ТАСС

На заключительном этапе Кубка мира в Тюмени француз выиграл золото, преодолев дистанцию за 32 минуты 9,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. По итогам семи гонок он набрал 396 очков, опередив ближайшего преследователя норвежца Йоханесса Бё на 32 очка.

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В текущем сезоне Кубка мира француз был на подиуме во всех гонках преследования - становился победителем на этапах в Эстерсунде (Швеция), Оберхофе (Германия), Холменколлене (Норвегия) и Тюмени (Россия), был вторым в Анси (Франция) и Антхольце (Италия), а также занял третье место на этапе в Хохфильцене (Австрия).

На заключительном этапе Кубка мира в Тюмени француз выиграл золото, преодолев дистанцию за 32 минуты 9,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание 47,9 секунды; 1 промах), бронза у итальянца Лукаса Хофера (+1.08,4; 0).
Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.

Российский биатлонист Максим Цветков занял девятое место (+2.11,8; 3), Александр Логинов - 11-е (+2.18,0; 5), Антон Шипулин - 14-е (+2.31,8; 3), Евгений Гараничев - 23-е (+2.59,6; 4), Антон Бабиков - 24-е (+3.08,3; 2), Дмитрий Малышко - 28-е (+3.35,6; 5), Петр Пащенко - 29-е (+3.40,4; 3).

Ранее 29-летний Фуркад завоевал малые Хрустальные глобусы в индивидуальных и спринтерских гонках, а также досрочно в седьмой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.

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