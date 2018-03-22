Мартен Фуркад гарантировал себе седьмую подряд победу в общем зачете КМ по биатлону

ТАСС, 22 марта. Француз Мартен Фуркад стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону.

В четверг Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени, его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Бё стал 14-м. В настоящее время в активе Фуркада 1056 очков, у Бё - 974. Согласно правилам Международного союза биатлонистов (IBU), при итоговом подсчете очков не учитываются два худших результата спортсмена в сезоне. Таким образом, итоговый результат Фуркада не будет меньше 1056 очков, так как его худший результат - третье место, также в зачет не пойдет спринтерская гонка на этапе в финском Контиолахти, которую он пропустил, а для того, чтобы его опередил Бё, необходимо занять более низкое место, которое при данном раскладе учитываться в итоге не будет.

От итогового результата Бё отнимутся 49 очков (за 14-е и 19-е места). Норвежец в случае побед в двух оставшихся гонках наберет 1045 очков.

Для Фуркада эта победа в общем зачете Кубка мира стала седьмой, что является абсолютным рекордом. До него шесть больших Хрустальных глобусов завоевывали только шведка Магдалена Форсберг и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Французский спортсмен завоевал семь Кубков мира подряд, превзойдя достижение Форсберг (шесть подряд). 29-летний Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, в нынешнем сезоне он также завоевал малые Хрустальные глобусы в зачетах индивидуальных и спринтерских гонок.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье.