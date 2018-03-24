Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елисеев: Мемориал Харлампиева показал высокий уровень развития российского самбо

Спорт
24 марта, 21:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Турнир был организован на базе центра образования и спорта "Самбо-70"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев

Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев признал прошедший Мемориал Харлампиева показателем высокого уровня развития отечественного самбо. Об этом он рассказал ТАСС.

Кубок мира "Мемориал Харлампиева" завершился в Москве в субботу. Сборная России завоевала 25 наград в 27 весовых категориях - 17 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые.

Смотрите также

Российские самбисты завоевали 17 золотых медалей по итогам Мемориала Харлампиева

Самбистка Казенюк отметила высокий уровень организации Мемориала Харлампиева

Кубок мира "Мемориал Харлампиева" по самбо открыл вице-премьер РФ Рогозин

"Если говорить о спортивных результатах, то сборная России подтвердила свой статус, - сказал Елисеев. - Однако важно, что и другие страны на сегодняшний день составляют конкуренцию. Мне понравилась румынская, итальянская команды, индийцы с марокканцами колоритные. Это важно для развития самбо, что медали уезжают в разные страны, но при этом и Россия держит свою марку очень достойно".

Мемориал Харлампиева был организован на базе центра образования и спорта "Самбо-70".

"Что касается организации, то мы впервые такое мероприятие проводим в "Самбо-70", центр в принципе был построен специально для таких крупных событий, и я надеюсь, что всем понравилось. Все наши службы старались и в плане встреч команд, и в плане семинаров, мастер-классов, провели даже экскурсию по школе, показав, как вообще функционирует этот центр. Мне кажется, что такая форма проведения турнира в том месте, где самбо очень сильно развито, а "Самбо-70" - это бренд российский, показательна для иностранцев, которые только стремятся к такому. Это интересно и им, и нам, поэтому я думаю, что Кубок мира удался", - отметил Елисеев.

Турнир проходил 23-24 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
3
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
4
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама