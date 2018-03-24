Елисеев: Мемориал Харлампиева показал высокий уровень развития российского самбо

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев признал прошедший Мемориал Харлампиева показателем высокого уровня развития отечественного самбо. Об этом он рассказал ТАСС.

Кубок мира "Мемориал Харлампиева" завершился в Москве в субботу. Сборная России завоевала 25 наград в 27 весовых категориях - 17 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые.

"Если говорить о спортивных результатах, то сборная России подтвердила свой статус, - сказал Елисеев. - Однако важно, что и другие страны на сегодняшний день составляют конкуренцию. Мне понравилась румынская, итальянская команды, индийцы с марокканцами колоритные. Это важно для развития самбо, что медали уезжают в разные страны, но при этом и Россия держит свою марку очень достойно".

Мемориал Харлампиева был организован на базе центра образования и спорта "Самбо-70".

"Что касается организации, то мы впервые такое мероприятие проводим в "Самбо-70", центр в принципе был построен специально для таких крупных событий, и я надеюсь, что всем понравилось. Все наши службы старались и в плане встреч команд, и в плане семинаров, мастер-классов, провели даже экскурсию по школе, показав, как вообще функционирует этот центр. Мне кажется, что такая форма проведения турнира в том месте, где самбо очень сильно развито, а "Самбо-70" - это бренд российский, показательна для иностранцев, которые только стремятся к такому. Это интересно и им, и нам, поэтому я думаю, что Кубок мира удался", - отметил Елисеев.

Турнир проходил 23-24 марта.