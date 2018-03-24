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FA поможет наказать английских фанатов за беспорядки перед матчем Нидерланды - Англия

Спорт
24 марта, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В четверг голландская полиция задержала около 90 английских фанатов за общественные беспорядки перед началом товарищеского матча, который прошел в Амстердаме

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ТАСС, 24 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) поможет найти и наказать болельщиков, которые были ответственны за беспорядки в преддверии товарищеского футбольного матча между сборными Нидерландов и Англии. Об в Twitter этом сообщил журналист BBC Фил Макналти.

В четверг голландская полиция задержала около 90 английских фанатов за общественные беспорядки перед началом товарищеского матча, который прошел в Амстердаме. При этом, по данным полиции, во время задержания один человек был ранен.

В СМИ сообщалось, что болельщики бросали бутылки в стражей правопорядка. Как отмечало издание DaiIy Mail, фанаты обливали пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.

"Мы осуждаем неприемлемые сцены беспорядков в Амстердаме. Футбольная ассоциация Англии будет работать в партнерстве с полицией Великобритании, чтобы помочь выявить правонарушителей, ответственных за беспорядки, и наказать их", - приводит заявление Футбольной ассоциации Англии Макналти.

Товарищеский матч сборных Нидерландов и Англии завершился победой англичан - 1:0.

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