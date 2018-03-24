FA поможет наказать английских фанатов за беспорядки перед матчем Нидерланды - Англия

ТАСС, 24 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) поможет найти и наказать болельщиков, которые были ответственны за беспорядки в преддверии товарищеского футбольного матча между сборными Нидерландов и Англии. Об в Twitter этом сообщил журналист BBC Фил Макналти.

The FA 2/2: “As ever, The FA will work in partnership with the UK Football Policing Unit to help identify those involved and we will sanction any England Supporters Travel Club member found to be responsible for disorder.” — Phil McNulty (@philmcnulty) March 24, 2018

В четверг голландская полиция задержала около 90 английских фанатов за общественные беспорядки перед началом товарищеского матча, который прошел в Амстердаме. При этом, по данным полиции, во время задержания один человек был ранен.

В СМИ сообщалось, что болельщики бросали бутылки в стражей правопорядка. Как отмечало издание DaiIy Mail, фанаты обливали пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.

"Мы осуждаем неприемлемые сцены беспорядков в Амстердаме. Футбольная ассоциация Англии будет работать в партнерстве с полицией Великобритании, чтобы помочь выявить правонарушителей, ответственных за беспорядки, и наказать их", - приводит заявление Футбольной ассоциации Англии Макналти.

Товарищеский матч сборных Нидерландов и Англии завершился победой англичан - 1:0.