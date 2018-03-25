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Швейцарский теннисист Федерер пропустит Открытый чемпионат Франции

Спорт
25 марта, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

36-летний спортсмен принял решение пропустить весь грунтовый сезон

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/RHONA WISE

ТАСС, 25 марта. Первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет в этом году на втором в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает AFP.

Швейцарец сделал такое заявление после поражения от австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге турнира в Майами.

"В этом году я решил пропустить весь грунтовый сезон", - заявил 36-летний Федерер.

Из-за этого поражения швейцарец лишится первого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 2 апреля рейтинг ATP возглавит испанец Рафаэль Надаль.

Федерер 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 97 титулов.

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