Футболист "Спартака" Ананидзе будет прооперирован

ТАСС, 25 марта. Полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии по футболу Джано Ананидзе будет прооперирован, у игрока диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Спартака".

25-летний футболист получил травму в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0), который прошел в субботу. Ананидзе вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте был заменен из-за повреждения.

"МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, - рассказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. - Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже".

В текущем сезоне Ананидзе провел за "Спартак" в общей сложности 175 минут в чемпионате России. В матче 11-го тура против махачкалинского "Анжи" футболист получил повреждение левого голеностопа, в результате он пропустил больше пяти месяцев. Полузащитник вернулся на поле 4 марта во встрече против московского "Локомотива" (0:0), выйдя на замену на 78-й минуте.

За сборную Грузии Ананидзе провел 36 матчей, в которых забил шесть голов.