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Призер ОИ-2018 скелетонист Трегубов считает закономерным, что стал вторым на чемпионате РФ

Спорт
25 марта, 15:34 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

23-летний спортсмен уступил олимпийскому чемпиону Игр в Сочи Александру Третьякову

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Никита Трегубов

Никита Трегубов

© AP/Kerstin Joensson

СОЧИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Игр-2018 скелетонист Никита Трегубов отметил, что из-за постолимпийской суеты не сумел как следует подготовиться к заключительному старту сезона - чемпионату России в Сочи, поэтому второе место является закономерным результатом. Об этом Трегубов сообщил ТАСС.

23-летний спортсмен, став вторым на чемпионате России в Сочи, пропустил вперед только своего товарища по сборной Александра Третьякова. "После Олимпиады у меня был нереальный эмоциональный всплеск, меня приглашали на различные мероприятия, - сказал Трегубов. - Я не смог также качественно подготовиться к чемпионату России, как это было, допустим, год назад. Поэтому мое второе место на этом турнире вполне закономерно, все равно я боролся здесь до последнего, но не сумел стать первым".

Трегубов в сезоне-2017/18 выиграл также молодежный чемпионат мира, стал вторым на чемпионате Европы в австрийском Иглсе. В его активе два призовых места на этапах Кубка мира (серебро в канадском Уистлере и бронза в Иглсе). Трегубов - бронзовый призер чемпионата мира.

"Если подводить итог выступления в этом сезоне, то за достигнутые результаты можно поставить пятерку по пятибалльной системе. С учетом своего состояния, я не мог выступить лучше. Если же оценивать качество подготовки, то это тянет только на три с плюсом, можно было лучше стартовать. Мне еще есть на чем работать", - считает собеседник агентства.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в первой половине марта в канадском Уистлере. "Мне эта трасса нравится своей сложностью. Победить там случайно нельзя, на первый план там выйдет стабильность выступлений во всех заездах", - заметил Трегубов.

"Сразу после этого чемпионата России я поеду отдыхать в какую-нибудь теплую страну. Куда, еще не решил. А в середине мая начну уже готовиться к новому сезону", - заключил спортсмен.

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