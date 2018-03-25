Экипажи Родионовой и Черных стали победителями чемпионата России по бобслею в Сочи

СОЧИ, 25 марта. /ТАСС/. Экипажи Александры Родионовой (разгоняющая - Анастасия Кочержова) и Любови Черных (разгоняющая - Елена Мамедова) стали победителями чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею, которые проходят в Сочи. По сумме двух заездов команды Родионовой и Черных показали одинаковый результат - 1 минута 55,27 секунды.

Третье место занял экипаж Полины Назарук с разгоняющей Татьяной Большаковой (1.55,61). Всего в соревнованиях приняли участие девять экипажей.

На Олимпиаде-2018 экипаж Родионовой с разгоняющей Юлией Беломестных занял итоговое 16-е место. Результат другого женского экипажа из России (Надежда Сергеева / Кочержова) был аннулирован спустя несколько дней после завершения соревнований из-за нарушения Сергеевой антидопинговых правил.