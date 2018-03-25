Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипажи Родионовой и Черных стали победителями чемпионата России по бобслею в Сочи

Спорт
25 марта, 18:12 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, марта. /ТАСС

По итогам двух заездов два экипажа показали одинаковое время и стали победителями соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 25 марта. /ТАСС/. Экипажи Александры Родионовой (разгоняющая - Анастасия Кочержова) и Любови Черных (разгоняющая - Елена Мамедова) стали победителями чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею, которые проходят в Сочи. По сумме двух заездов команды Родионовой и Черных показали одинаковый результат - 1 минута 55,27 секунды.

Третье место занял экипаж Полины Назарук с разгоняющей Татьяной Большаковой (1.55,61). Всего в соревнованиях приняли участие девять экипажей.

На Олимпиаде-2018 экипаж Родионовой с разгоняющей Юлией Беломестных занял итоговое 16-е место. Результат другого женского экипажа из России (Надежда Сергеева / Кочержова) был аннулирован спустя несколько дней после завершения соревнований из-за нарушения Сергеевой антидопинговых правил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Загитова после поражения на ЧМ провела на допинг-контроле более двух часов
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Захарова: Великобритания занимается черным пиаром в отношении России по делу Скрипаля
6
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
7
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама