Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что пока не приняла решение о продолжении карьеры

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что еще не приняла решение относительно продолжения спортивной карьеры. Об этом 33-летняя спортсменка рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Буду думать, сейчас еще не приняла решение продолжать карьеру или нет", - сказала Юрлова-Перхт.

Также спортсменка заявила, что примет участие в чемпионате России по биатлону, который пройдет в Ханты- Мансийске с 29 марта по 4 апреля.

По итогам Кубка мира в сезоне-2017/18 Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок в общем зачете и заняла 13-е место, набрав 474 очка. Биатлонистка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке, также на ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов Европы.