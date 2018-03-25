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Экипаж Касьянова одержал победу на чемпионате России в соревнованиях бобов-четверок

Спорт
25 марта, 19:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, марта. /ТАСС

Вместе с Касьяновым чемпионами России стали разгоняющие Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Василий Кондратенко

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СОЧИ, 25 марта. /ТАСС/. Экипаж пилота Александра Касьянова, пропустившего по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпийские игры в Пхёнчхане, стал победителем чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею. По сумме двух заездов экипаж Касьянова показал результат 1 минута 49,54 секунды.

Вместе с Касьяновым чемпионами России стали разгоняющие Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Василий Кондратенко.

Второе место заняли Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Юрий Селихов и Руслан Самитов (1.49,67), третье - Алексей Стульнев, Илья Малых, Кирилл Антюх и Роман Кошелев (1.50,23). Всего в соревнованиях участвовало 10 экипажей.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты с ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и действующие бобслеисты: Касьянов, Пушкарев и Ильвир Хузин. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где экипаж Касьянова показал четвертое время как в двойках, так и в четверках.

В субботу Касьянов и Пушкарев стали чемпионами России и в бобах-двойках.

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