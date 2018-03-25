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"Севастополь" возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после 18 туров

Спорт
25 марта, 19:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, марта. /ТАСС

В матча 18-го тура севастопольская команда выиграла на выезде у бахчисарайского "Кызылташа" со счетом 1:0

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма. В матче 18-го тура в воскресенье севастопольская команда выиграла на выезде у бахчисарайского "Кызылташа" со счетом 1:0.

Гол на счету Антона Голенкова (27-я минута).

В остальных матчах тура "Евпатория" сыграла вничью со счетом 1:1 в Ялте с местным "Рубином", "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района в домашнем матче победила феодосийскую "Кафу" - 1:0, "ТСК- Таврия" (Симферополь) дома выиграла у керченского "Океана" со счетом 2:0.

Лидером первенства является "Севастополь", в его активе 44 очка. Далее следуют "Евпатория" (42). "ТСК-Таврия" (39), "Крымтеплица" (30), "Океан" (20), "Кызылташ" (18), "Рубин" (8), "Кафа" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".

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