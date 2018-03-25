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Футболист "Гамбурга" Холтби может перейти в "Локомотив"

Спорт
25 марта, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Контракт 27-летнего футболиста истекает летом 2018 года

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ТАСС, 25 марта. Полузащитник немецкого "Гамбурга" Льюис Холтби в следующее летнее трансферное окно может стать игроком московского "Локомотива". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Hamburger Morgenpost.

Контракт 27-летнего футболиста истекает летом 2018 года. Сообщается, что московский клуб уже обозначил интерес к полузащитнику.

Холтби перешел в "Гамбург" из английского "Тоттенхэма" за €6,5 млн в июле 2015 года. В текущем сезоне футболист провел девять матчей в чемпионате Германии, в которых забил один гол. В составе сборной Германии Холтби сыграл три встречи.

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