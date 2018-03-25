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Чабан: чемпионат РФ по бобслею и скелетону показал, что лидеры могли биться за медали ОИ

Спорт
25 марта, 21:49 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в первой половине марта 2019 года в канадском Уистлере

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Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан

© Пресс-служба Федерации бобслея России

СОЧИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ведущие российские бобслеисты и скелетонисты, не допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Играх-2018, своими отличными выступлениями на чемпионате страны в Сочи доказали, что могли бы бороться и завоевывать награды Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

На чемпионате России по бобслею и скелетону разыгрывалось пять комплектов наград, и четырежды победу праздновали те спортсмены, которые были вынуждены пропустить Игры-2018. Это Елена Никитина и Александр Третьяков (оба - скелетон), а пилот Александр Касьянов (бобслей), также пропустивший Олимпиаду, дважды приводил свои экипажи (в двойках и четверках) к золотым наградам российского первенства.

"Чемпионат России прошел очень достойно, - сказал Чабан. - Ведущие наши спортсмены, которых не допустили до Олимпиады, доказали, что хорошо были готовы к главному старту четырехлетия, били рекорды сочинской трассы. Очень жаль, что им так и не удалось реализовать себя в Пхёнчхане".

"У нас остается в бобслее пока не до конца решенная проблема - мы никак не можем добиться быстрого старта. Совсем скоро у нас пройдет совет, тренеры будут готовить подготовительные планы на весь олимпийский цикл. Будем думать, что можно еще сделать в этом направлении", - сказал главный тренер.

По словам Чабана, план подготовки сборных России по бобслею и скелетону на ближайший сезон уже сверстан. "Первое тренировочное мероприятие запланировано на июнь. Сбор, который пройдет в Сочи, будет посвящен общефизической подготовке. Будем смотреть, в какой форме приедут в расположение команды те или иные спортсмены, и выстроим им тренировочный график, исходя из их кондиций", - подытожил собеседник ТАСС.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в первой половине марта 2019 года в канадском Уистлере.

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