Зубов: нападающий "Йокерита" Толванен в скором времени станет звездой НХЛ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Финский нападающий хельсинкского "Йокерита" Эли Толванен в скором времени будет звездой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал бывший защитник клубов НХЛ и главный тренер ХК "Сочи" Сергей Зубов, слова которого приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Сочи" и "Йокерит" играли друг с другом в первом раунде плей-офф КХЛ. Победу в серии со счетом 4-1 одержал финский клуб. 18-летний Толванен в пяти матчах забросил пять шайб в ворота сочинского клуба.

"Йокерит" - хорошая, мастеровитая, быстрая и мобильная команда, которая в селекционном плане подобрана правильно, под стиль тренерского штаба, - отметил Зубов. - Наверное, мистер Толванен в скором времени будет звездой НХЛ. Он в таком возрасте, может, пока еще не суперзвезда, но выделяется на фоне остальных, это бесспорно".

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет- трик, став первым хоккеистом в КХЛ, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, он забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, сделав также 18 передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером. Ранее финские СМИ сообщали, что игрок подписал контракт новичка с "Нэшвиллом" и в предстоящем сезоне будет выступать в НХЛ. Позднее Толванен в интервью финской газете Iltalehti опроверг информацию о подписании соглашения с североамериканским клубом.

Зубов с 1992 года по 2009 играл в НХЛ за такие клубы, как "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас". Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1994,1999), провел в НХЛ 1068 матчей в регулярном чемпионате и 164 в плей-офф, на его счету 771 очко в регулярке (152+619) и 117 в плей-офф (24+93). Россиянин занимает 19-е место среди всех защитников в истории лиги по количеству набранных очков.