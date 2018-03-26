РФС отложил вынесение решения по делу о задолженности перед игроками и тренерами "Кубани"

ТАСС, 26 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отложила рассмотрение заявлений футболистов и тренеров краснодарской "Кубани" о применении санкций за невыплату клубом задолженности.

"Рассмотрение заявлений было отложено до окончания производства в 15-м апелляционном арбитражном суде по обжалованию судебных актов Арбитражного суда Краснодарского края, в соответствии с которыми клубу "Кубань" было запрещено исполнять решения палаты РФС по разрешению споров о погашении задолженности перед субъектами футбола", - говорится в сообщении РФС.

РФС в качестве меры наказания запретил "Кубани" выплачивать долги перед игроками и тренерами из-за банкротства клуба. Новая дата заседания палаты по разрешению споров РФС будет определена позднее.

В нынешнем сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" занимает 12-е место, набрав 34 очка.