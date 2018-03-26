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Волейболистке сборной России Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Спорт
26 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Кошелева, которая выступает за турецкий "Галатасарай", получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской "Новарой" 21 марта

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Татьяна Кошелева

Татьяна Кошелева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Кошелева, которая выступает за турецкий "Галатасарай", получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской "Новарой" 21 марта.

"Врачи диагностировали у меня разрыв крестообразных связок колена. Пока это все, что могу сказать", - сказала волейболистка.

Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).

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