Гершкович: тяжело ждать успеха российских футболистов в матче со сборной Франции

ТАСС, 26 марта. Рассчитывать на успех футболистов сборной России в товарищеском матче с командой Франции будет тяжело. Такое мнение высказал экс-тренер сборной России, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Ждать успеха в матче с Францией тяжело, тем более, что после поражения от Колумбии (2:3) у нашего соперника будет серьезная мотивация, и уровень футболистов сборной России, честно говоря, не очень высок. Говорить об итоге подготовки нельзя, пока мы не увидим сборную на чемпионате", - сказал Гершкович.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:50 мск.